Wapenonderdelen in woning

Op Internet werd geadverteerd voor verkoop van oa. een wapen en (vuur)wapenonderdelen, in dit geval patroonhouders. Toen agenten in de woning een onderzoek instelden bleek dat er meer (vuur)wapens en onderdelen aanwezig waren. Ook was er een soort mini-museum in de woning. Onderzocht wordt of alle aangetroffen wapens en -onderdelen vergunningplichtig zijn of niet. Daarmee wordt bepaald of sprake is van overtreding van de Wet Wapens en Munitie.



2020192976 ^JA