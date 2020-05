Scooter gestolen bij straatroof – getuigen gezocht

Rond 23.30 zat het slachtoffer op een bankje in het Westdampark, met zijn goudkleurige scooter naast hem geparkeerd. Rond hetzelfde tijdstip lopen twee mannen in het park op het bankje af. Één van deze mannen bedreigt vervolgens de man op het bankje met een steekwapen. Nadat zij het slachtoffer zijn sleutels afhandig maken rijden ze met de gestolen scooter het park uit in de richting van de Leidsestraatweg.

Signalement

De straatroof werd gepleegd door twee mannen met het volgende signalement:

Dader 1

Jonge man

Begin 20

Ongeveer 1.72 m lang

Stevig tot dik postuur

Licht getinte huidskleur

Baardje

North Face pet

Zwarte regenjas

Zwarte spijkerbroek

Dader 2

Man

1.85 – 1.90 m lang

Slank postuur

Licht getinte huidskleur

Zwarte muts

Canada Goose jas met capuchon (zonder bontkraag)

Donkere trainingsbroek

Witte lage schoenen

Heeft u iets gezien?

Was u in de buurt van het Westdampark rond het tijdstip van de straatroof en heeft u iets verdachts gezien? Of weet u meer over de identiteit van de daders? Neem dan contact op met de politie. Ook als u de goudkleurige scooter heeft gezien vragen we u om contact op te nemen.

Dat kan via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem). Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.

Woont u in de buurt van het Westdampark en heeft u beveiligingscamera’s aan uw huis?

Dan kan het zijn dat u iets in deze nacht heeft vastgelegd. Mocht dit het geval zijn, willen wij u vragen contact met ons op te nemen. De beelden kunnen helpen bij het onderzoek.