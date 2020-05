Aangehouden voor dealen en voor mishandelen politieman

De politie zag op het parkeerterrein bij de Westfriese Hof donderdagavond een auto met hierin hash liggen. Zij deden navraag bij de eigenaar: een 19-jarige inwoner van Hoorn. Deze eigenaar wenste op geen enkele wijze mee te werken, waarna een worsteling ontstond waarbij de verdachte hard in het gezicht van een politieman stootte. De politieman raakte hierdoor gewond en liep o.a. kaakletsel op.

De 19-jarige verdachte werd geboeid overgebracht naar het politiebureau.

De verdachte bleek in bezit van drugs en van een ruime hoeveelheid geld. Hij is ingesloten voor nader onderzoek en tegen hem worden de nodige processen-verbaal opgemaakt.

Geweld tegen politiemensen

Geweld tegen politiemensen tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, wordt niet geaccepteerd niet. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig (communicatie)beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen ze naar voren en gaan ze de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers.

