Kat beschoten: getuigen gezocht

Dinsdagavond meldde een inwoonster van de Rivierenbuurt dat ze haar kat gewond had aangetroffen. Bij de dierenarts bleek dat haar kat een kogel van een luchtbuks in zijn lijf had. De dierenarts heeft de kogel verwijderd en de kat maakt het inmiddels goed.

De politie wil weten wie mogelijk informatie heeft over de beschieting van deze kat.

Vragen

* Heeft U informatie hierover?

* Heeft u iets gezien in de omgeving van het Spaarne afgelopen dinsdag dat met bovenstaand incident te maken kan hebben?

* Heeft u overige info?

Belt u dan met de politie in Heerhugowaard via 0900-8844 of met 144.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020085322 bij.