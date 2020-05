Twee mannen aangehouden in verband met zware mishandeling

Amsterdam - Vrijdagochtend 1 mei 2020 werden in een pand aan de Poeldijkstraat te Amsterdam twee mannen aangehouden in verband met een zware mishandeling. Eerder die nacht was een 61-jarige gewonde man in bewusteloze staat, in hetzelfde pand, aangetroffen. Het slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis overgebracht en is in kritieke toestand opgenomen.