Tips gevraagd na autobranden Gouda

Rond 05.00 uur kreeg de politie de melding van een autobrand op de parkeerplaats van de Han Hollanderweg ter hoogte van de Marathonlaan. Op de locatie bleken in totaal vijf auto’s in brand te staan. De brandweer ging snel over tot blussen, maar kon niet voorkomen dat de vijf auto’s volledig uitbrandden. De politie gaat uit van brandstichting en doet uitgebreid onderzoek.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die rond 05.00 uur iets gezien of gehoord hebben van de branden. Misschien beschikt u over videobeelden? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Wilt u liever anoniem uw melding doen? Bel dan met M. via 0800-7000.