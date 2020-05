Inbrekers op heterdaad betrapt

Rond 12.30 uur braken de twee mannen in bij de woning op de Hoge Rijndijk en gingen er vervolgens met hun auto vandoor. Korte tijd later kon de politie de twee verdachten op de snelweg A12 aanhouden. De twee mannen, een 25-jarige Hagenaar en een 18-jarige Zoetermeerder, zitten op dit moment vast. Bekeken wordt of zij in verband kunnen worden gebracht met eerdere woninginbraken in de regio in de afgelopen weken.



Blijf alert bij verdacht gedrag

Vanwege de coronacrisis zijn we zoveel mogelijk thuis. Toch weerhoudt het inbrekers er niet van om in te breken of in te sluipen. Blijf dus alert, ook als u thuis bent. Ziet u iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt? En misschien meerdere keren terugkeert? Bel bij verdacht gedrag altijd de politie via alarmnummer 112. Gaat u toch even de deur uit voor een blokje om? Zorg dat u uw deuren altijd op slot draait.



Doe altijd aangifte

De politie doet er alles aan om daders van strafbare feiten op te sporen en te arresteren. Bent u slachtoffer? Doe dan altijd aangifte. U kunt hier meer informatie vinden over de manieren waarop u aangifte kunt doen. Uw informatie geeft ons een beter beeld van de door u gemelde criminaliteitsvorm. Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden.