Onderzoek overleden vrouw Gratamastraat in volle gang

Rotterdam - Het onderzoek naar de omstandigheden rond de overleden vrouw die donderdag 23 april werd gevonden is in volle gang. Uit de eerste resultaten blijkt dat de vrouw vermoedelijk al enkele jaren dood in de woning lag. Bij sectie op het lichaam zijn geen uiterlijke sporen van geweld gevonden. Het onderzoek naar de exacte doodsoorzaak loopt nog. Voor het officieel vaststellen van de identiteit is meer onderzoek nodig, maar het sterke vermoeden is dat het gaat om de Rotterdamse bewoonster. In het onderzoek naar het overlijden en stilhouden van de dood van de vrouw is een reeds overleden vriend van haar in beeld gekomen. Zijn rol wordt onderzocht.