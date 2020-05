Twee aanhoudingen voor ernstige mishandeling in uitgaansleven

Vlaardingen - Wat een leuk avondje stappen had moeten zijn, eindigde voor een 24-jarige jongeman in Vlaardingen op de intensive care. In de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart werd hij in elkaar geschopt door een groepje mannen. Hij liep daarbij inwendig letsel en gebroken ribben op. Een 28-jarige man uit Vlaardingen en een 24-jarige Schiedammer werden dinsdagochtend in hun woningen aangehouden.