Man aangehouden voor bedreiging

De politie kreeg vannacht een melding dat een dronken man zijn inboedel aan het vernielen was. Ter plaatse bleek dat de bedoelde man inmiddels buiten in de voortuin stond. Hij had een bajonet, een groot mes, in zijn handen en ging daarmee op korte afstand van de agenten staan. Een van de dienders spoot daarop pepperspray in zijn gezicht. Hierop liep de man snel zijn woning weer in. Hij sloot de voordeur waarna zijn vrouw weer open deed. Haar man was inmiddels via de achterzijde naar buiten gegaan. Hij werd in de omgeving in een brandgang aangetroffen. Hij had nog steeds dat grote mes in zijn handen. De agenten namen uit voorzorg hun pistool ter hand en riepen tegen de man dat hij zijn wapen moest laten vallen. Uiteindelijk stak hij het mes in een houten schutting waarna hij werd overmeesterd en aangehouden. Hij is vastgezet.