Politie treedt harder op tegen achterlaten dier in voertuig

Laat uw dier niet achter in een voertuig, ook niet als u even kort een boodschap wilt doen.

Treft u een dier in nood aan in een voertuig, waarschuw ons dan. U belt hiervoor als elke seconde telt 112. In alle andere gevallen belt u het meldpunt 114 Red een dier.

Maak als het kan foto’s of filmpjes van de situatie.

Telt elke seconde en kunt u niet meer wachten op onze komst, maak dan in overleg met de agent die u spreekt de auto open. Probeer hierbij zo min mogelijk schade te veroorzaken. Haal het dier uit de auto en koel het: leg het dier in de schaduw, laat het kleine beetjes niet te koud water drinken en maak zijn voetzooltjes nat. Waarschuw in geval van nood ook een dierenarts.