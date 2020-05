Politie zoekt getuigen van brandstichting

We zijn op zoek naar mogelijke getuigen van deze brandstichting. Uit één van de gesprekken met buurtbewoners is duidelijk geworden dat kort na het ontstaan van de brand een man wegrende. Het is nog onduidelijk of hij met de brandstichting te maken heeft, maar we zouden uiteraard graag meer over hem weten of met hem in contact komen. We roepen ook andere mensen, die mogelijk iets gezien hebben of iets weten, op om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.