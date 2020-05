Getuigen gezocht van straatroof

Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen met ons via 0900 – 8844. Woont u in de buurt en heeft bewakingsbeelden waarop verdachte te zien is? Deel deze dan via onderstaande tipformulier. U kunt informatie of meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).