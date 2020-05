Opmerkelijke aanhoudingen aan het politiebureau

De mannen kwamen in de ochtend aan het politiebureau om de persoonlijke bezittingen van een landgenote op te halen. Deze 39-jarige Roemeense werd namelijk op 9 april, samen met de 48-jarige man, door medewerkers van de Dienst infrastructuur van de Landelijke Eenheid aangehouden nadat ze samen in vijf verschillende winkels in Appingedam, Zuidbroek, Lewenborg en Bedum winkeldiefstallen hadden gepleegd. Hun auto met daarin de buit, onder andere tientallen kledingstukken en schoenen, werd toen in beslag genomen. De man is op 14 april weer met een dagvaarding op zak op vrije voeten gesteld. De vrouw zit nog vast omdat ze internationaal gesignaleerd stond en België haar overlevering heeft verzocht. Ook daar wordt ze namelijk verdacht van winkeldiefstal op grote schaal.

Gestolen

De persoonlijke bezittingen van de vrouw waren achtergebleven op het vakantiepark waar ze verbleef. In overleg met de parkbeheerder en de vrouw zouden de spullen door vrienden op het politiebureau worden opgehaald. Tot verbazing van de agenten was één van de vrienden die voor de spullen aan het bureau verscheen de 48-jarige man die eerder met de vrouw was aangehouden voor de winkeldiefstallen. De man werd direct weer aangehouden. Twee dagen nadat hij op 14 april was vrijgelaten, ontving de politie namelijk een aangifte van diefstal van de eigenaar van de auto die door de man en de vrouw werd gebruikt bij de winkeldiefstallen. De 48-jarige man wordt nu verdacht van de diefstal c.q. heling van die auto. Opmerkelijk is dat de aangever van diefstal van de auto zelf op dit moment een gevangenisstraf van vier maanden uitzit voor zakkenrollerij. Toen de agenten de personalia het kenteken van de andere vriend in de politiesystemen controleerden, bleek dat deze verdacht werd van tanken zonder betalen. Hierop werd ook de 23-jarige man aangehouden.

Mobiel banditisme

De aanpak van ‘mobiel banditisme’ staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor rondtrekkende internationale dadergroepen die, in wisselende samenstelling, verschillende vormen van vermogenscriminaliteit plegen zoals diefstallen, inbraken, overvallen en oplichting. Om onder de radar te blijven verwisselen ze veelvuldig van voertuig. Ze maken daarom veel gebruik van huurvoertuigen en verblijven op vakantieparken.

Speerpunt

High Impact Crimes is de verzamelnaam voor de delicten die deze bendes plegen en omdat de impact van deze delicten groot is, op zowel slachtoffer als de directe omgeving, heeft de bestrijding van ‘mobiel banditisme’ prioriteit bij de politie. Een kenmerk van de bendes is dat ze zich snel en veel door het hele land verplaatsen. Ze maken daarvoor gebruik van de hoofdinfrastructuur en omdat dat precies het werkterrein van de Landelijke Eenheid is, is de bestrijding van mobiel banditisme een belangrijk speerpunt van deze eenheid.