Cash en coke in verborgen ruimte

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden rond het middaguur een bestelbus op het Vekenoord in Breda. De bus was kort daarvoor weggereden bij een loods aan het Hazepad. Bij de controle van de bus zagen de agenten al snel dat er een verborgen ruimte was aangebracht. Het lukte de agenten om de verborgen ruimte te openen en ze zagen dat zich in die ruimte twee bigshoppers bevonden. De ene tas was gevuld met pakketten waarvan later bleek dat het een kleine 10 kilo cocaïne was en de andere bigshopper was gevuld met bundels briefgeld. Hierop werd de 26-jarige bestuurder aangehouden en de bus, de cocaïne en het geld in beslag genomen.