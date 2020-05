Nieuwe aanhouding in onderzoek naar autobranden

De 42-jarige is buiten heterdaad aangehouden. Net als bij de vorige aanhouding op 2 mei jl. zette grondig onderzoek de recherche op het spoor van deze verdachte. Zij is naar het politiebureau overgebracht en ingesloten voor verhoor. In haar woning heeft de recherche een zoeking gedaan. Bij welke brandstichting(en) de vrouw mogelijk betrokken is, zal uit verder onderzoek moeten blijken.

Uiteraard wordt in het onderzoek gekeken naar mogelijke verbanden, inhoudelijk kunnen we daar in deze fase geen nadere mededelingen over doen. We sluiten meer aanhoudingen niet uit.