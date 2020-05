15 Weggebruikers zonder rijbewijs uit het verkeer gehaald

Weggebruikers op de snor- en bromfiets, in de auto of op de motor: maar liefst 15 van hen reden zonder geldig rijbewijs. De politie zette de afgelopen 24 uur 15 van deze overtreders aan de kant in Zwaag, Enkhuizen, Schagen, Zaandam, Haarlem, Heerhugowaard, Overveen, Nieuw-Vennep, Oudeschild, Vijfhuizen, Warmenhuizen, Assendelft en op Schiphol. Een flink aantal van hen trok de aandacht van de politie door hun slechte rijgedrag, maar ook reed 1 van hen door rood en kon dus rekenen op een staandehouding door de politie.

Tegen alle overtreders is proces-verbaal opgemaakt. Onder hen waren ook recidivisten.

De boetebedragen voor het rijden zonder rijbewijs zijn hoog. Rijden zonder rijbewijs is een overtreding; straffen die hiervoor worden opgelegd -zeker bij recidive- zijn hoog. Informatie over boetebedragen is hier te vinden: https://boetebase.om.nl/