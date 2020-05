Auto beschoten; politie zoekt getuigen

De politie komt voor het onderzoek graag in contact met getuigen die vrijdag, zaterdag of zondagochtend verdachte dingen gezien of gehoord hebben. De recherche zou vooral bijzonder geholpen zijn met camerabeelden, dat mag ook zijn van een dashboardcamera of deurbelcamera. Informatie kunt u doorbellen naar 0900-8844 of gebruik het tipformulier. Als u liever anoniem wilt blijven, bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl.