Winkel Mathenesserdijk beschoten; politie zoekt getuigen

Dit is het tweede schietincident in een week in Rotterdam-West. Op 7 mei werd een woning beschoten op de Potgieterstraat. Ook die nacht raakte niemand gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee schietincidenten. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van beide beschietingen. Als u over camerabeelden beschikt in de omgeving van de Mathenesserdijk en de Potgieterstraat, dan is dit ook waardevol voor het onderzoek.