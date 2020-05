Aangehouden voor belemmeren politiewerk

Een andere agent wilde zijn collega te hulp schieten en rende achter de twee aan, maar hij werd in zijn werkzaamheden belemmerd door een 25-jarige Vlissinger die hem bewust in de weg ging staan en tegenhield. Deze man is later aangehouden voor het belemmeren van ambtshandelingen. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar verhoord. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt. Ook tegen de 21-jarige man wordt, naast het proces-verbaal voor het rijden zonder geldig rijbewijs, proces-verbaal opgemaakt vanwege belediging van de politieagent.