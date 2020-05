Aangehouden wegens witwassen

Omstreeks 22.45 uur spraken zij de bestuurder aan en vroegen naar zijn rijbewijs. De man gaf aan dat hij dit niet bij zich had. Uit onderzoek bleek toen dat het rijbewijs van de 20-jarige Bergenaar eerder was ingevorderd en dat het ongeldig was verklaard. De agenten besloten tegen de man een proces-verbaal op te maken voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

De man vertelde dat hij lachgas in zijn auto had liggen en vroeg of de agenten in de auto wilden kijken. Dit is gebeurd en, naast twee cilinders met lachgas, troffen de agenten ook twee grote tassen met dure merkkleding aan. De man kon geen plausibele verklaring geven voor de herkomst van deze dure merkkleding. De kleding, die in totaal een waarde had van vele duizenden euro’s, is in beslag genomen door de politie. De man is aangehouden op verdenking van witwassen.

Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij zondag verder wordt gehoord. De politie onderzoekt onder andere of de kleding die de man bij zich had echt is of namaak.