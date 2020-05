Aanhangwagen vol met afval brand af in Tilburg

Zondag om 00.45 uur kreeg de politie de melding van de brand binnen. Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen was er al niet veel meer te redden. De vlammen kwamen boven het naastgelegen huis uit en legden de aanhangwagen nagenoeg geheel in as. Buurtbewoners wisten te vertellen dat de aanhangwagen, volgeladen met afval, daar al enkele weken stond. Het is onduidelijk of de brand was aangestoken of dat het afval door de hitte van de zon is gaan smeulen.