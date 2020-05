Jongen (13) aangehouden met mes

Bij aankomst van de politie gingen de jongens er vandoor. Eén van hen kon worden staandegehouden. Dit betrof de 13-jarige. Bij onderzoek aan zijn kleding kwam er een keukenmes tevoorschijn uit zijn broeksband. De tiener is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft hij een verklaring afgelegd. Na dit verhoor is de jongen 's avonds in vrijheid gesteld. Het mes is in beslag genomen. Na overleg met de Officier van Justitie zal de verdere afhandeling van de zaak worden bepaald.