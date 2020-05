Parkeerautomaat opengebroken, verdachte aangehouden

Agenten kregen rond 04.50 uur een melding van een inbraakalarm bij de betaalautomaat. Toen zij ter plaatse kwamen zagen zij een man staan bij de automaat. Toen de man hen in het oog kreeg zette hij het op een lopen. Bij onderzoek zagen de agenten dat de automaat beschadigd was. Er wordt nog onderzocht of er ook daadwerkelijk geld uit de automaat is weggenomen.

De politiemensen zijn op zoek gegaan naar de verdachte. Deze werd aangetroffen op het Zeemanserve. Daar had hij zich verstopt. Ook de spullen die hij vermoedelijk had gebruikt om de parkeerautomaat te kunnen openbreken had hij daar verstopt. Deze zijn aangetroffen door een van de politiehonden en zijn geleider. Dit gebeurde met hulp van een wakkere getuige die de agenten precies vertelde waar de man een bosschage was ingerend. In de bosjes lag behoorlijk wat rommel, maar de hond wist er toch precies de goederen uit de halen die de verdachte bij zich had gehad.

De verdachte, een 38-jarige man uit Vlissingen, is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal hij vandaag worden geconfronteerd met de bevindingen van de agenten en verder worden gehoord door rechercheurs.