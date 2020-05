Zwaargewonde man aangetroffen in Tilburg. Politie zoekt getuigen

In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 mei 2020, rond middernacht, werd het slachtoffer gewond aangetroffen in de Piusstraat in Tilburg. De man (47 jaar oud) werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is opgenomen. Gezien zijn medische toestand kan hij zelf geen duidelijkheid geven over hoe hij aan zijn verwondingen is gekomen. Daarom is de politie dringend op zoek naar getuigen die deze man op dat moment óf eerder die avond hebben gezien. Inmiddels is namelijk duidelijk dat het slachtoffer vrijdag rond 19.20 uur nog gezien is in de Edisonlaan in Tilburg.

Het signalement van de man op die avond is: Ongeveer 1.75 lang, blanke huidskleur, ongeschoren, donkerbruin haar. Hij droeg een donkerbruine lederen jas tot op de heup, donkerblauwe lange spijkerbroek en lichtgrijze sokken. Voor tips kunt u contact opnemen met 0900-8844 of een email verzenden aan emailadres: buurtonderzoek.recherche.hart-van-brabant@politie.nl