Man bijt agent na aanhouding

Rond 22.30 uur kwam er een melding binnen dat de verdachte in een woning in Gemert vernielingen had aangericht en de bewoners had mishandeld. Agenten hielden de man onder zwaar verzet aan. Hij probeerde hen te bijten en te spugen. Ook tijdens de rit naar het politiebureau bleef hij zich verzetten. Daarbij zag hij kans een van de agenten te bijten. Hij is de cel ingegaan voor verder onderzoek.

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.