Verdachte heengezonden in onderzoek naar overleden man in Zwaag

Zwaag - De vrouw die onlangs is aangehouden in verband met het overlijden van een 52-jarige man in Zwaag, is weer op vrije voeten gesteld. Na de aanhouding is de vrouw uitgebreid verhoord door de politie. Op last van de officier van justitie is zij inmiddels in vrijheid gesteld.