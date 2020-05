Politie en makelaardij samen tegen ondermijning

Het onderzoek is gedaan onder iets meer dan 20 makelaars in Oost-Nederland. Een belangrijke uitkomst is dat het voor makelaars lang niet altijd duidelijk is wanneer zij ongebruikelijke transacties moeten melden. Ook ontbreekt een gevoel van urgentie.

Onno Hoes, voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM): “Ook wij willen niet betrokken raken bij malafide praktijken en daarom melden we ongebruikelijke transacties - of het vermoeden van witwassen - bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Die meldingen zijn essentieel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit onderzoek bevestigt dit weer eens. We werken overigens volop aan het op een betrouwbare manier digitaal kunnen inloggen en ondertekenen van contracten. In nauwe samenwerking binnen de vastgoedketen wordt momenteel gewerkt aan een sluitende digitale documentenstroom waarbij vooraan in de keten de WWFT al wordt meegenomen. Dit draagt ook bij aan een betrouwbare branche”