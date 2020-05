Stunten kost bestuurder motorscooter in Utrecht zijn voertuig

Het is iets voor 21.00 uur zaterdagavond 9 mei als agenten van de verkeerspolitie door de Utrechtse wijk Kanaleneiland rijden om te controleren op overlast op de weg. Vlakbij winkelcentrum Kanaleneiland zien de agenten twee motorscooterbestuurders opvallend over de weg rijden. Zo rijden ze op hun achterwiel en even later wordt ook een rood verkeerslicht genegeerd. De agenten geven stopsignalen maar de twee bestuurders besluiten er vandoor te gaan en even lijkt dat succesvol. Niet veel later zien de agenten één van de motorscooterbestuurders opnieuw rijden. Nu lukt het om de bestuurder snel langs de weg te zetten.

In beslag genomen

De 22-jarige bestuurder uit Utrecht blijkt niet over het juiste rijbewijs voor de motorscooter te beschikken. Hij blijkt een maand eerder ook al een keer betrapt te zijn voor een vergelijkbare overtreding. Daarom is de motorscooter zaterdag in beslag genomen. Ook is de jongeman bekeurd voor het negeren van een stopteken, het rijden door rood licht en het rijden zonder rijbewijs. De tweede bestuurder is niet meer aangetroffen maar omdat zijn kenteken bekend is kan ook hij boetes tegemoet zien.

Overlast

De politie let deze periode scherp op verkeersoverlast in Utrecht. Door de rust op de weg, in verband met de coronacrisis, lijkt asociaal rijgedrag juist toe te nemen. Dit zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties.