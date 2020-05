Getuigen gezocht beroving Drielse Wetering

Het slachtoffer liep bij het winkelcentrum toen twee mannen kwamen aanlopen vanuit de richting van het Hollandsch Diep. De mannen bedreigden hem met een wapen en eisten zijn rugzak. Nadat de rugzak was afgegeven, renden de verdachten met de tas weer terug in de richting van het Hollandsch Diep. Bij de beroving raakte niemand gewond. De politie is direct een zoekactie gestart en heeft met een burgernet-melding de hulp van omwonenden ingeschakeld, maar de verdachten zijn niet meer aangetroffen.

De twee daders waren beide donker gekleed, hadden een capuchon over hun hoofd en droegen witte mondkapjes. Zij gingen ervandoor met een bordeauxrode/blauwe rugzak.



Voor het onderzoek naar deze beroving is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u de verdachten voor of na de beroving gezien in de buurt van de Drielse Wetering? Heeft u de bordeauxrode/ blauwe rugzak gezien? Of heeft u andere informatie over deze beroving? Neem dan aub contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2020094718