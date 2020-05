Verdachten met vuurwapen aangehouden in winkelcentrum

[foto hierboven: archieffoto politie]

Zondagmiddag werd rond 15.40 uur bij de politie gemeld dat er in winkelcentrum de Huesmolen nabij de Lidl drie personen zouden staan en dat een van hen een vuurwapen bij zich had.

De politie is direct ter plaatse gegaan en hield twee verdachten aan die zich op verschillende plekken in de Huesmolen bevonden. Een derde verdachte werd niet meer aangetroffen. De twee aangehouden verdachten zijn mannen in de leeftijd van 19 jaar, afkomstig uit Zwaag, en een 23-jarige man zonder vast woonadres.

Beide verdachten werden aangehouden en de politie trof na een korte zoekslag in de omgeving een vuurwapen aan. Ook werden overige spullen aangetroffen die meegenomen zijn voor nader onderzoek. De recherche is een onderzoek gestart naar de identiteit van de derde verdachte. Beide aangehouden verdachten zijn ingesloten en worden verhoord.

Vragen aan het publiek

De recherche heeft de volgende vragen aan het publiek:

* Heeft u mogelijk ook iets verdachts gezien in de omgeving van de Huesmolen afgelopen zondagmiddag tussen 15.15 uur en 15.45 uur?

* Denkt u te weten wie de derde verdachte is of heeft u overige informatie die kan helpen bij dit onderzoek?

* Heeft u informatie over deze verdachten, maar wilt u liever anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr.: 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020094592 bij.

