Dierbaar sieraad gestolen bij straatroof Dr. Willem Dreesweg (Amstelveen)

De recherche spreekt graag met getuigen van de straatroof. Heeft u iets gezien of gehoord van het incident, maar dit nog niet met de politie gedeeld? Doe dat dan alsnog. Ook zoeken rechercheurs mensen die meer weten van de verdachte en/of van het weggenomen sieraad. Weet u mogelijk wie de verdachte is? Heeft het sieraad ergens gezien? Of is het sieraad u misschien te koop aangeboden? Neem contact op via 0900-8844.