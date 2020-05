Politie zoekt getuigen van schietincident Dalsteindreef

Rond 20.50 uur komen bij de politie meldingen binnen dat er geschoten zou zijn in een portiek aan de Dalsteindreef. Agenten treffen ter plaatse het slachtoffer, een 25-jarige Amsterdammer, aan. Hij blijkt niet te zijn geraakt en verklaart dat de schutter - in het donker gekleed en met een zwarte jas en pet - is weggerend in de richting van metrostation Venserpolder.



Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar de achtergrond van deze zaak en zoekt getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Of heeft u beelden waarop misschien iets te zien is? Neem dan contact met het onderzoeksteam via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).