25-jarige Rotterdammer doodgeschoten Bergselaan

Foto (C) Jeffrey Jacobs



Bewoners van Rotterdam-Noord schrokken zondagavond om iets voor 22:00 uur van meerdere knallen in de omgeving van de Bergselaan. Op de hoek met de Ackersdijkstraat straat troffen agenten een zwaargewonde man aan. Reanimatie mocht niet meer baten. De Rotterdammer overleed ter plekke. Direct werd een onderzoek in de omgeving gestart. Er is met getuigen gesproken en er wordt sporenonderzoek verricht. Het onderzoek gaat vandaag verder.



Vluchtroute

Getuigen meldden dat ze twee donker geklede mannen met mogelijk een bivakmuts op na het schietincident zagen wegrennen en in een gereedstaande auto zagen stappen. Vervolgens reden ze de Rodenrijsestraat op. In Overschie onder de Spaansebrug werd kort na de liquidatie een uitgebrande Audi A4 aangetroffen. Een getuigen zag daar twee mannen vanaf tennispark Overschie wegrennen naar de Baumannlaan. De auto, die overigens half maart gestolen is in Hoofddorp, is volledig uitgebrand.



Vragen voor het publiek:

Heeft iemand zondagavond een auto zien staan op de Bergselaan tegenover de Ackerdijkstraat aan de kant van de groenteboer, die daar eerst zat? Of misschien al eerder die avond? Of heeft u de mannen vanuit de auto zien oversteken en de bosjes in zien gaan tussen de Bergselaan?

Na het schieten zijn de mannen achterin gestapt in een auto. Mogelijk heeft iemand die auto eerder zien staan met een derde persoon erin.

Wie weet iets over de vluchtroute van de auto, die na het incident vanaf de Bergselaan de Rodenrijsestraat op reed en vervolgens mogelijk uitgebrand is aangetroffen onder de Spaansebrug in Overschie?

Hebben er mensen wellicht eerder deze auto gezien in de buurt van de Spaansebrug?

Heeft u camerabeelden van de Bergselaan, Ackersdijkstraat en/of Spaansebrug die waardevol kunnen zijn voor het onderzoek, laat dat dan alstublieft weten.

Heeft u informatie? Bel met 0900-8844 of met de gratis opsporingstiplijn op 0800-6070 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.