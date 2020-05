Verdachten gezocht voor ontvoering Alerdincksingel

Het Hilversumse slachtoffer belde zaterdag 9 mei even voor 18.00 uur met de telefoon van een voorbijganger de politie dat een bekende en hij zojuist onder bedreiging van een vuurwapen waren gedwongen een woning aan de Alerdincksingel binnen te gaan, waar hij was opgesloten in een kast. De drie verdachten waren er vervolgens met zijn maat vandoor gegaan. Hij zich wist te bevrijden, rende de verlaten woning uit en waarschuwde de politie.

In het onderzoek naar de verdwenen man en de verdachten, vonden ze in de geparkeerde auto van de vermiste man een handelshoeveelheid harddrugs. Omdat de twee mannen in deze auto naar Rotterdam waren gekomen en niet duidelijk was van wie de drugs waren, werd het 40-jarige slachtoffer aangehouden als verdachte voor het overtreden van de opiumwet.

Terwijl het onderzoek voortduurde, meldde het tweede slachtoffer zich zondagavond op politiebureau Zuidplein. Ook hij werd aangehouden voor overtreding van de opiumwet.

Het onderzoek richt zich nu op de drie vermoedelijk Antilliaanse mannen die het duo op klaarlichte dag bedreigden en ontvoerden. Rechercheurs spreken met getuigen en doen buurtonderzoek, maar horen het graag als er mensen zijn die informatie of misschien zelfs beelden hebben die zou kunnen helpen bij het onderzoek.

Laat het weten via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.