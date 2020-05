Relschoppers Oud en Nieuw Breda in Opsporing Verzocht

Tijdens oudejaarsavond liep het op meerdere plekken in Breda uit de hand. Vooral in de wijk de Hoge Vucht was het onrustig en werd veel vernield. Door de ontploffingen vlogen bij een bus van Arriva de ruiten eruit. Ook de politie werd belaagd. Gelet op de dreigende sfeer die avond, werd besloten om op te schalen en de Mobiele Eenheid in te zetten.