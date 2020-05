Twee arrestaties en drie huiszoekingen in Roosendaal

Het slachtoffer kreeg maandag 4 mei jl. rond 20.45 uur in de wijk Kortendijk een conflict met een man over de manier waarop aangever zijn auto had geparkeerd. De ruzie escaleerde waarbij die man versterkingen inriep. Daarna werd het slachtoffer met de dood bedreigd en onder meer met een ijzeren buis op zijn hoofd geslagen. Hij verdedigde zich waarna de drie aanvallers uiteindelijk wegrenden. Het slachtoffer werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De 22-jarige verdachte werd eveneens voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis en niet zoals abusievelijk eerder is gemeld aangehouden.