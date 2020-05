Duo berooft en mishandelt krantenbezorger

Rond 05.00 uur wilde de bezorger starten met zijn werkzaamheden toen hij werd benaderd door twee personen. Hij werd vrijwel direct geslagen en na een korte worsteling gingen de overvallers er met zijn auto, een grijze Audi A3, vandoor.

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen met informatie en / of mensen die iets gezien hebben van de beroving kunnen contact opnemen met de politie. Dit kan via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).