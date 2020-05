Handgranaat aangetroffen onder auto

De omgeving is afgezet en omwonenden kregen veiligheidsinstructies. De EOD is ter plaatse gegaan en stelde vast dat het ging om een echt explosief. Vervolgens hebben zij de handgranaat ontmanteld. Hij is meegenomen voor sporenonderzoek.

Het is onbekend wie de handgranaat onder de auto heeft gelegd en waarom. Er is een rechercheonderzoek gestart. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien en naar mensen die camerabeelden hebben. Beelden van bewakingscamera’s kunnen uiterst nuttig zijn voor onderzoek naar misdrijven.

Als u iets weet over deze zaak of als u beelden heeft, kunt dat melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Wilt u meer weten over hoe uw bewakingsbeelden kunnen helpen misdrijven op te lossen? Kijk dan op politie.nl bij Camera in beeld.