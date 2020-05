Verkeershufter krijgt zijn verdiende loon nog

Een medewerker van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid reed omstreeks 18.00 uur op de A73 in een onopvallende surveillance-auto richting Swalmen toen hij door een andere auto met hoge snelheid werd ingehaald. De snelheid bedroeg zeker 180 km/uur. Ook zag de agent dat de auto andere weggebruikers rechts inhaalde door gebruik te maken van de vluchtstrook. De achtervolging werd ingezet en even later lukte het de agent de betreffende auto in te halen en een volgteken te geven. Hieraan leek de bestuurder te voldoen maar op op het puntstuk van de afrit ging hij er toch weer vandoor, de A73 op.