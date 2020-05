Aandacht voor geweld tegen politie blijft noodzakelijk

Wanneer een agent te maken krijgt met agressie/geweld dat tegen hem/haar is gericht, heeft dat een enorme weerslag op de politieman of -vrouw. Naar een agent uit de eenheid Midden-Nederland werd eind vorig jaar zwaar illegaal vuurwerk gegooid. Samen met een collega begeleidde hij op 17 december met de motor een stoet demonstrerende boeren. ‘In de Hanzetunnel in Amersfoort ging het mis', vertelt hij. ‘Ik zag een felle lichtflits en hoorde een heftige knal. Ik voelde een enorme luchtdruk tegen mijn lichaam en gezicht. Ik zag de motor van mijn collega zwabberen. We checkten bij elkaar via onze portofoons hoe het ging. We beseften toen wat er was gebeurd. Het ging hier om illegaal vuurwerk uit de zwaarste categorie. We hadden gezien uit welke auto het vuurwerk vandaan was gekomen en we gingen erachter aan. We hebben de mannen aangehouden. Toen zijn we naar het ziekenhuis gereden, omdat we een hevige pieptoon in onze oren hadden. Na een aantal medische onderzoeken, bleek dat we beiden gehoorschade hadden opgelopen.’