Lange termijn werkt niet voor deze groep

Lars moet nu op een andere manier in gesprek gaan met de kwetsbare mensen dan dat hij gewend is. ‘Een zwerver die ik aanspreek, geef ik altijd een hand. Dat doe ik om hem normaal te laten voelen. Ik zie dat gebaar als het tonen van wederzijds respect. Ik draag om die reden ook geen handschoenen. Het is gek dat ik dat nu niet meer kan doen.’

Voor mijn werk ben ik altijd in de nabijheid van mensen. Ik zoek het contact echt op. Dat is nu extra moeilijk voor mijn omgeving. Ik heb thuis ook een vrouw en een kind zitten. Mijn vrouw maakt zich soms zorgen. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik wil wel graag die openheid naar mensen houden. Ook in deze tijd.’