Beelden massale vechtpartij Vlijmen in Team West

Verder ook aandacht voor een diefstal bij een pinautomaat in Rijswijk en een woninginbraak in Gouda. Daarnaast tonen we ook camerabeelden van twee winkeldiefstallen bij een parfumeriewinkel in Zoetermeer.

Massale vechtpartij | Vlijmen

In de nacht van zaterdag 22 op 23 februari heeft er in een pizzeria in Vlijmen, tijdens carnaval een gewelddadige vechtpartij plaats gevonden. Mogelijk komen de verdachten uit Den Haag of omgeving. Een van de slachtoffers die op de grond ligt wordt meerdere keren hard tegen zijn hoofd getrapt. Vorige week zijn de verdachten in deze zaak onherkenbaar in beeld gebracht met de boodschap dat ze zich konden melden, dat is niet gebeurd. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de vier verdachten.

Diefstallen parfumeriewinkel | Zoetermeer

Bij twee diefstallen uit een parfumeriewinkel in Zoetermeer zijn op twee verschillende momenten voor grote bedragen aan parfumerie weggenomen. Op zaterdag 4 januari, vullen een man en vrouw vermoedelijk met een geprepareerde tas parfumerie voor ruim 2000,- euro in. Op zondag 8 maart wordt er door een andere man en een vrouw ook voor een groot bedrag aan parfum weggenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze verdachten.

Groot bedrag weggenomen | Rijswijk

Op vrijdag 17 april ging de 83 jarige mevrouw 600 euro pinnen bij de ING-pinautomaat in de Albert Heijn aan de Kerklaan in Rijswijk. Omdat zij dacht dat het pinnen niet gelukt was is zij weggegaan. Later kwam ze er achter dat er toch 600 euro van haar rekening af was. Het pinnen bleek wel gelukt alleen had ze dus het geld niet meegenomen. Uit camerabeelden van de Albert Heijn blijkt dat een onbekende vrouw het geld uit de automaat heeft meegenomen vlak nadat de aangeefster was weggelopen. In de uitzending worden camerabeelden van de vrouw geblurd met de vraag of de vrouw zich vrijwillig wil melden.

Woninginbraak | Gouda

Op vrijdag 17 april 2020 omstreeks 03:00 uur, is er ingebroken in een appartementencomplex aan de Johan den Haenstraat in Gouda. De 69-jarige bewoonster werd wakker van drie personen die met bivakmutsen en zaklampen in haar slaapkamer stonden. Allen waren donker gekleed. Één van de personen vroeg de bewoonster mee te lopen naar de woonkamer. Daar aangekomen werd haar gouden ketting van haar nek getrokken en verlieten de drie personen de woning via een raam naar de straatzijde. In de uitzending een getuigenoproep.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.