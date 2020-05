Wie heeft wat gezien?

In de nacht van maandag op dinsdag, rond 02.15 uur, kwam bij de meldkamer van de politie een melding binnen dat er luide knallen werden gehoord in de omgeving van de Frits Ruysstraat in Rotterdam-Oost. Agenten stelden een onderzoek in maar troffen op dat moment niets aan. Vanmorgen, dinsdag, werd door de eigenaar van een pand in deze straat een aantal kogelinslagen en hulzen aangetroffen. Agenten stelden een buurtonderzoek en de Forensische Opsporing verrichtte een sporenonderzoek. Ook camerabeelden uit de directe omgeving worden opgevraagd.

Om meer duidelijkheid te krijgen over dit voorval is de politie opzoek naar getuigen. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken, belt u dan 0900-8844. Anoniem kan ook: 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het tipformulier onder aan de pagina.