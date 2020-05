Aanhouding bedreiging met wapen

De politie ontving rond 19u00 een melding van een bedreiging met een vuurwapen en een honkbalknuppel in Geertruidenberg. Het lag in de relationele sfeer. Niemand raakte gewond. De politie stelde een buurtonderzoek in naar de verdachte en hij werd rond 21u15 aangehouden in zijn woonplaats. In zijn woning vond de politie een balletjespistool en een mes. De wapens werden in beslag genomen, evenals de honkbalknuppel. De verdachte werd getest op drugsgebruik en de verdachte was vermoedelijk onder invloed. Een arts nam een bloedonderzoek af. Hij zit vast voor nader onderzoek.