Man opnieuw aangehouden voor crossmotor ongeval Churchilllaan

Deze verdachte werd op woensdag 26 februari al een keer aangehouden voor dit feit, maar enkele dagen weer vrijgelaten omdat er op dat moment onvoldoende gronden waren om hem nog langer vast te houden. Hij bleef wel steeds verdachte. Onder andere een aangetroffen petje was naar het NFI gestuurd voor onderzoek. Recent bleek dat daarin het DNA van de Bosschenaar zat. Ook werd zijn DNA op de achtergelaten motor gevonden, wat voldoende reden was om hem opnieuw aan te houden. De man wordt er van verdacht de, eerder gestolen, crossmotor te hebben bestuurd. Al eerder werd een verdachte opgepakt voor de heling van deze motor.



Zwaar gewond

Een 40-jarige vrouw raakte op 10 juni 2019 ernstig gewond nadat zij werd aangereden door een crossmotor op de Churchilllaan in ‘s-Hertogenbosch. De vrouw liep destijds meerdere botbreuken op en lag enige tijd in het ziekenhuis. De crossmotor bleef achter en de bestuurder is weggevlucht zonder zich om de vrouw te bekommeren. Het slachtoffer is inmiddels door de recherche geïnformeerd over de aanhouding van de Bosschenaar.