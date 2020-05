Onderzoek naar identiteit dode man op de Meinweg

Naar aanleiding van een melding van een passant is het lichaam van een man aangetroffen. Daarop is de politie een onderzoek gestart. De politie heeft nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de identiteit van de man. Daarom schakelen we nu ook de hulp van het publiek in.