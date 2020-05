Voortvluchtige veroordeelde in Nijkerk aangehouden

Omstreeks 10.00 uur zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op een carpoolplaats in Nijkerk een ontmoeting tussen twee personen die daar beide afzonderlijk waren aangekomen. De ene man stapte bij de andere in en de auto reed vervolgens met hoge snelheid weg. Dit wekte de nieuwsgierigheid bij de agenten en ze reden er in een onopvallende auto achteraan met de intentie de auto een stopteken te geven en te controleren. Echter zover kwam het niet. In de doodlopende straat De Kelis in Voorthuizen stopte de auto en vluchtte de bestuurder. Toen de agenten bij de auto stopten kwam er een vrouw uit één van de huizen die vertelde dat net een man bij haar de tuin in kwam rennen en over de heggen was gesprongen. Hij leek wel op de vlucht, zei ze. De bijrijder had volgens eigen verklaring een zakelijke ontmoeting met de bestuurder en hij wist ook niet waarom die ineens op de vlucht ging.