Help! Ik ben opgelicht !!

Nog steeds ontvangen we meldingen van mensen die telefonisch benaderd zijn door ‘de bank’. Fraudeurs bellen uit naam van uw bank met de boodschap dat uw rekening is blootgesteld aan een ‘digitale aanval’. De bank kan zogenaamd de veiligheid van uw geld daardoor niet garanderen. De oplossing zou zijn om uw geld naar één of meerdere ‘veilige bankrekeningen’ over te maken. Geld dat u op die manier overmaakt, gaat echter naar de fraudeur en bent u kwijt. De praktijk laat zien dat het daarbij soms om grote bedragen gaat. Uw bank zal u nooit op dergelijke wijze benaderen. Maak dus nooit op basis van een telefonisch bericht geld over, maar neem contact op met uw bank via het u bekende telefoonnummer of dat van de website van de bank.

Mail van uw bank over uw bankpas? Trap hier ook niet in. Als u uw bankpas moet vervangen, krijgt u normaliter geen bericht via uw mail. Vaak kunt u ook al aan de wijze waarop de mail is opgesteld en het mailadres zelf, zien dat deze niet afkomstig is van uw bank.

Als u gebruik maakt van uw gezonde boerenverstand en uw onderbuikgevoel, zijn veel oplichtingen te voorkomen. Scherm uw sociale media goed af en laat niet overal uw mobiele telefoonnummer achter. Door manier waarop je benaderd wordt en de hectiek, waarin de besproken handelingen zich voordoen, ben je geneigd vaak te snel overstag te gaan en komt het besef pas later.

Vertrouwt u iets niet, klik weg, bel uw bank, bel de Belastingdienst of neem contact op met de politie. De politie is bereikbaar per telefoon 0900-8844, geen spoed of 112 (bij spoed) en ook via facebook en twitter. En daarnaast kunt u ook bij het politiebureau en de steunpunten terecht. In Nijverdal kunt u doordeweeks terecht tussen 09.00 uur en 17.00 uur. De steunpunten in Wierden en Rijssen zijn doordeweeks geopend van 10.00 uur en 13.00 uur. En in Holten kunt u op maandagmiddag en donderdagmiddag terecht in het Kulturhus van 14.00 uur tot 16.30 uur.