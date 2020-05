Vier aanhoudingen voor mishandeling op Laan van Wateringse Veld

Door de mishandling liep een 53-jarige man uit Rijswijk diverse verwondingen op en moest naar het ziekenhuis. Het slachtoffer kreeg meerdere rake klappen en schoppen tegen zijn lichaam van verschillende jongeren, nadat hij tijdens een wandeling had gevraagd of ze anderhalve meter afstand wilden nemen tot hem en zijn vriendin.



De recherche startte direct een onderzoek. De uitzending van Team West, waarin de politie een getuigenoproep deed, leverde een belangrijke bijdrage aan de oplossing van deze zaak. Evenals alerte buurtbewoners waar het onderzoeksteam mee heeft gesproken. Dit leidde tot de aanhouding van vier verdachten: een 14-jarige jongen, twee 16-jarige jongens en een 19-jarige jongen. De drie jongste verdachten zijn afkomstig uit Den Haag, de 19-jarige verdachte komt uit Rijswijk. Zij werden in hun woning aangehouden op verdenking van openlijk geweld en worden verhoord.



Team West

Op dinsdag 31 maart besteedde het regionale opsporingsprogramma Team West aandacht aan deze zaak. Dankzij tips van oplettende kijkers ontving het rechercheteam bruikbare informatie over de identiteit van de verdachten. Na onderzoek konden zij op 12 mei in Den Haag en Rijswijk worden aangehouden.



Team West is iedere dinsdag vanaf 17.00 uur te zien bij Omroep West en wordt daarna ieder uur op dinsdag en woensdagochtend herhaald.